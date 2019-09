Philip van Ommen naar 69% in Lichte Tour

Met een score van 69,118% in hun PSG-proef reden Philip van Ommen en de AES-goedgekeurde hengst Double D (v. Lord Leatherdale) naar de winst in de gecombineerde LT-rubriek in Bodegraven. De hoogste punten in het ZZ-zwaar waren voor Kimberley van de Werff met Dionysos van Steur (v. Downtown)

De tweede plaats in de Lichte Tour was voor Vera van Verre. Haar Inter I proef met Change Faith (v. Valdez) was goed voor 63,309%. Met hetzelfde paard werd Van Verre ook derde, dankzij 61,618% in de Prix.

ZZ-Zwaar

In de gecombineerde rubriek voor young riders en ZZ-zwaarcombinaties ging de winst in de eerste proef naar Kimberley van de Werff met Dionysos van Steur. De combinatie kreeg 64.214%. Tweede werd Annieta Klip-Laar met 63,071%. In de tweede proef wisselden de dames stuivertje. Klip – Laar won met 63,929%, Van de Werff reed naar 63,5%.

Uitslag

Bron: Horses.nl