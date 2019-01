Philip van Ommen: ‘Vooral het drafgedeelte ging erg fijn’

In de eerste rubriek van de Subtop tweedaagse op de Sunrise Stables in Assen greep Philip van Ommen de zege. Hij stuurde President's G-Star (Wonderboy x Gribaldi) in het ZZ-Zwaar naar 66,857% en bleef daarmee ruim anderhalve procent voor op Marije Heuvel en de Sidney-dochter Belana. "Heel veel ringervaring heeft G-Star nog niet, maar hij liep heel betrouwbaar door de ring", vertelt de winnaar.

Philip van Ommen heeft de pas zevenjarige President’s G-Star inmiddels een klein jaar onder het zadel. “In het begin heb ik hem thuis een tijdje doorgetraind en afgelopen zomer heb ik hem voor het eerst meegenomen op concours”, blikt de ruiter terug. In het ZZ-Licht realiseerde de combinatie mooie resultaten, waarbij de scores opliepen tot boven de 70%.

Beetje groen

Na drie wedstrijden in het ZZ-Licht besloot de ruiter om de zwarte ruin thuis weer verder te trainen. “Hij kent de oefeningen van de Lichte Tour en doet zelfs een aantal oefeningen van de Grand Prix, maar hij moet nog wel ringervaring opdoen. Ik merkte in de proef dat hij daar nog een beetje groen in is. Zo had hij wat spanning in de uitgestrekte galop, maar daar tegenover stonden goede drafverruimingen, schouderbinnenwaarts en het stapgedeelte, waar hij achten voor scoorde.”

Pirouettes op diagonaal

Zondag rijdt de ruiter nogmaals de ring in op de Subtop tweedaagse, die is georganiseerd door L&R Events. “De ring was mooi aangekleed en in de hoek stonden bloemen, maar G-Star bleef mooi geconcentreerd zijn proef lopen. Het voordeel in de proef van morgen is dat de pirouettes op de diagonaal gereden worden. In de proef van vandaag zaten ze op de korte zijde. Als je een paard hebt dat daar nog niet heel ervaren in is, werkt dat vaak in je voordeel, maar als je een paard hebt die het wel goed onder de knie heeft remmen ze er snel een beetje op af.”

Fijn drafgedeelte

In het drafgedeelte wil de ruiter weinig veranderen. “Dat verliep vandaag heel fijn. Ik hoop daarentegen dat ik de galop wat stabieler kan rijden. Ik had in een serie bijvoorbeeld een slingertje en een wissel lukte niet helemaal mooi. Als dat morgen wel goed verloopt kan de score nog omhoog”, aldus Van Ommen.

Dubbel succes voor Snieder

De top drie van het ZZ-Zwaar werd compleet gemaakt door Marije de Lange en de Rousseau-dochter Geste. De amazone scoorde 64,93% en was daarmee net een maatje te groot voor Yvonne Snieder. Snieder bracht Tandart Glory Days (v. Jazz) en Tandart Cadorijke (v. Lord of Loxley I) aan start in de rubriek en bemachtigde zowel de vierde als de vijfde prijs.

Kimberly Pap onverslaanbaar

In de gecombineerde junioren/young riders-rubriek schreef Kimberly Pap de overwinning op haar naam. Met de Jazz-zoon Vloet Victory reed de Nederlands kampioene 71,62% bij elkaar en was daarmee de leading lady. Junior Marten Luiten kwam het dichtst in de buurt: hij stuurde Fynona (v. Ampère) naar 70,88%. Het witte lint in deze jeugdrubriek ging naar Lisanne Zoutendijk en Zilverstar (v. Rousseau).

