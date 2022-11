Piaff Förderpreis unaniem naar Helen Erbe en Carlos FRH

In de inloopproef van de Piaff Förderpreis in Stuttgart was Helen Erbe met Carlos FRH (v. Helenenhof's Carabas) al de beste gisteren. Vanmorgen deed de jonge Duitse amazone er nog een schepje boven op en won de finaleproef overtuigend en unaniem met 74.180%. Selina Söder werd met de ervaren KWPN-merrie Zaïre-E (v. Son de Niro) tweede met 71.460%.

De 21-jarige Helen Erbe nam dit voorjaar de vijftienjarige Carlos FRH over van haar zus Hannah die onder meer goud met de ruin won op het EK U25. Helen is in hun eerste seizoen met Carlos ook goed onderweg. Ze wonnen deze zomer team goud op het EK U25. Daarvoor had Helen al een recordscore in de U25 Grand Prix in Mannheim gereden van dik 76%. Vanmorgen haalde het paar die score niet, maar Erbe en Carlos waren met 74.180% wel de duidelijke winnaars in de finaleproef in Stuttgart. Vooral in de galoptour werden veel 8-ten gescoord.

Söder en Zaïre tweede

Net als in de inloopproef werd Selina Söder tweede met de achttienjarige Son de Niro-dochter Zaïre-E. Het paar liet weer een contante proef zien met weer een uitstekende laatste piaffe-passage-tour. Het percentage van 71.460 viel een fractie hoger uit dan gisteren.

Westendarp met eigen fokproduct derde

Alexa Westendarp begon sterk aan haar proef met de door haar vader gefokte Four Seasons FRH (v. Fürstenball). Maar in de galoptour slopen wat foutjes waardoor ze naar de derde plaats zakten met 70.300%. De nummer drie van gisteren, Paulina Holzknecht met Entertainer Win T (v. Rousseau) kreeg fouten in de proef en eindigde nu als zevende.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl