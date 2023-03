Pidgley wint kür met Vamos Amigos en Special met Gio op CDI Addington

Annabella Pidgley heeft haar internationale Grand Prix debuut met Vamos Amigos (v. Vitalis) winnend afgesloten. In de kür op muziek reed Pidgley de Vitalis-zoon naar dik 76% en daarmee stond de combinatie ruim 2% los van de nummer twee. Op Charlotte Dujardins Olympisch bronzen Gio (v. Apache) wist Pidgley de Grand Prix Special overtuigend te winnen. De winnende score van bijna 78% had Charlotte zelf ook met de charmante vos kunnen rijden.

Het eerste internationale optreden van Annabelle Pidgley en Vamos Amigos was vrijdag al goed voor een derde plaats in de Grand Prix. De score kwam toen uit op 71.674%. In de kür op muziek stond Vamos Amigos er een slag fijner aan en Pidgley stuurde de ruin harmonieus door de proef heen. De score kwam uiteindelijk uit op 76.385% en dat was ruimschoots genoeg voor de overwinning.

Gio naar bijna 78% in de Special

In de Grand Prix Special zette de jonge Britse amazone een score neer die Charlotte Dujardin zelf ook had kunnen rijden. Pidgley en Gio maken samen een charmante combinatie en de oren van de kleine vos staan altijd speels naar voren. Een foutloze proef met bijna alleen maar hoogtepunten leverde 77.787% op.

Indigro en Goldstrike L.E

Andrew Gould volgde ook nu weer op de tweede plaats met de KWPN-hengst Indigro (v. Negro). Op vrijdag reed de combinatie al naar een PR in de Grand Prix en ook in de Special stond de Negro-zoon er fijn aan. Wel moesten ze met bijna 4% achterstand genoegen nemen met de tweede plaats. De score kwam uit op 72.872%. De Tango-zoon Goldstrike L.E liep in handen van Gareth Hughes vrijdag zijn eerste internationale Grand Prix en gisteren zijn eerste Special. Deze was meteen goed voor 71.128% en een derde plaats.

Bron: Horses.nl