Pierre Volla vindt in Pierre Altena opvolger voor Badinda Altena

De Franse Grand Prix-ruiter Pierre Volla heeft in Nederland de opvolger gevonden voor zijn voormalige Grand Prix-paard Badinda Altena. Bij de fokkers van Badinda, Jan en Agaath Timmerman, kocht hij Pierre Altena. Het hengstveulen is een zoon van Imposantos uit de halfzus van Badinda, La Nadinda Altena.

Pierre Volla was met de Tolando-dochter Badinda Altena succesvol tot op het hoogste niveau. Hij was lid van het Franse team op de EK’s in Aken en Gothenburg en op de Olympische Spelen in Rio. Ook werd het paar twee keer Frans kampioen. In februari vorig jaar verkocht Volla Badinda aan Andreas Helgstrand die haar vervolgens aan de Deense Charlotte Heering doorverkocht.

Zoon van Imposantos

Nu heeft de Franse ruiter een opvolger voor Badinda gevonden bij de haar fokkers Jan en Agaath Timmerman. Het is een hengstveulen met de toepasselijke naam Pierre Altena. De zoon van Imposantos is het eerste veulen van Badinda’s halfzus La Nadinda Altena, een dochter van Hennessy.

Bron Dressprod.com/Horses.nl