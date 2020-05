Platinum Stable-eigenaar Titian Wilaras in Balinese cel

Indonesische media melden de arrestatie van Titian Wilaras, de man achter Platinum Stable. Wilaras werd volgens de berichten op 12 mei opgepakt in een Nederlands vijfsterrenhotel en daarna overgebracht naar Indonesië. Wilaras wordt in zijn thuisland verdacht van bankfraude.

Beslagleggingen, invallen van de politie en de belastingdienst, het komen en gaan van ruiters en medewerkers (inclusief het veelbesproken vertrek van familie Brouwer) en ga zo maar door: dat het allemaal niet helemaal deugde bij Platinum Stable en diens eigenaar was in de paardenwereld al wel duidelijk.

Bankfraude

Titian (in de Nederlandse paardenscene ook wel bekend als Chris of Titan) Wilaras werd vanaf december 2019 gezocht door de Indonesische autoriteiten. Hij wordt verdacht van grootschalige bankfraude. Wilaras was van 2017 tot 2018 directeur van de Legian Credit Bank en wordt er van verdacht geld van de bank te hebben gebruikt om zijn eigen extravagante levensstijl te financieren en zichzelf te verrijken.

Nachtclub gesloten

In zijn thuisland heeft Wilaras het al langer aan de stok met de autoriteiten. In augustus 2019 werd zijn nachtclub Sky Garden in Bali gesloten vanwege onbetaalde belastingschulden en toenemende criminaliteit in de club.

Opgepakt in Nederlands hotel

Volgens de berichtgeving werd Wilaras opgepakt in een Nederlands vijfsterrenhotel op 12 mei. Hij werd vervolgens overgebracht naar Indonesië en zit nu in de stad Denpasar in een cel. Daar wordt hij minstens twintig dagen in voorarrest gehouden, aldus de Indonesische berichtgeving.

Bron: Sekilasmedia/Tribunnews/Bali Sun