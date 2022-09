Pluimhortensia vernoemd naar Bonfire

"Een landschap in vuur en vlam als eerbetoon aan Anky’s Bonfire", staat geschreven op Anky van Grunsvens Facebookpagina. De in 2013 overleden Olympisch kampioen Bonfire stond nog een keer centraal bij Van Grunsvens stallen toen daar de naar hem vernoemde pluimhortensia's werden getoond.

Guido Rouwette, die de Hydrangea Paniculata ontwikkelde, doneerde ‘zijn’ Bonfire aan het Anky Education Center als eerbetoon aan een prachtig dier dat harten wereldwijd veroverde.

Anky en Bonfire werden samen acht keer Nederlands kampioen, wonnen vijf keer de Wereldbeker, een keer Europees kampioen, een keer Wereldkampioen en een keer Olympisch kampioen. Daarnaast waren er individueel twee zilveren medailles op een EK en een keer zilver op een WK en Olympische Spelen. Anky bracht Bonfire in 2000 voor het laatst aan start op de Spelen in Sydney, omdat dat de enige nog missende titel was. Op 28 maart 2013 is hij op 30-jarige leeftijd overleden.