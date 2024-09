Podcast De Week van Horses: Spannend en verrassend NK Dressuur

We praten deze week uitgebreid over het NK Dressuur in Ermelo afgelopen weekend. Welke combinaties sprongen eruit? Hoe won Dinja van Liere het kampioenschap? Wat zagen we bij Edward Gal? Wat is er te melden over de jurering? En wat hebben we geleerd met het oog op de Olympische Spelen in Parijs? Rick Helmink en Mirjam Hommes bespreken de sport en de resultaten en ook de drie medaillewinnaars komen even aan het woord in onze podcast.

Natuurlijk kijken we ook naar wat er in De Paardenkrant staat deze week én informeren we je over de agenda voor het komende weekend. Vergeet vooral niet om onze podcastpoll in te vullen! Want wie gaat er volgens jou naar Parijs?

De Week Van Horses – Aflevering 19, 2024:

00:00 – NK Dressuur

21:40 – De Paardenkrant: NK Dressuur, Dossier Transport en meer…

23:45 – Podcast poll: uitslag poll vorige week én Wie komt er in het Olympisch dressuurteam?

26:00 – Agenda met heel veel springen

Bron: Horses.nl