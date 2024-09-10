Podcast Poll: Moet Ermelo het EK Dressuur 2025 organiseren?

In onze podcast De Week van Horses bespreken we deze week het WK Jonge Dressuurpaarden van afgelopen weekend. Vanaf volgend jaar gaat dat WK weer voor drie jaar naar Verden, Duitsland. Ondertussen heeft het EK Dressuur van 2025 geen locatie meer, nadat Samorin onlangs aangaf het evenement tóch niet te willen organiseren. Moet Ermelo de handschoen oppakken?

Veel mensen vinden dat er te weinig gebruik gemaakt wordt van het Nationaal Hippisch Centrum als locatie voor grote paardensportevenementen. Met een legere agenda in 2025 zou er misschien wel ruimte zijn om het EK Dressuur in Nederland te organiseren. Echter: kampioenschappen zijn verlieslijdend en de KNHS kan dat niet betalen. Dat betekent dat sponsors en donateurs de gaten moeten vullen. Moeten we daar voor gaan? Is dit de gelegenheid om de dressuur in Nederland een positieve impuls te geven? Zijn we het als dressuurnatie misschien zelfs wel aan onze stand verplicht?

Laat je mening horen in onderstaande poll!

[poll id=”585″]

De uitslag volgt in de volgende aflevering van onze podcast De Week van Horses.

Bron: Horses.nl