Podcast Poll: Wie komt er in het Nederlands dressuurteam voor Parijs?

Het NK is geweest en er volgt nog één observatiewedstrijd over drie weken op het CHIO in Rotterdam. Toch willen wij nu al van je weten: wie komt er volgens jou in het Nederlands Olympisch team dat naar Parijs gaat eind juli? De top drie van het NK? Of zie je toch een ander team voor je?

Luister de podcast over het NK Dressuur via deze link

Er zullen straks drie combinaties aan de start komen, al reist er wel een reserve mee. Maar er is geen wegstreep-resultaat zoals vroeger. Daarom bestaan de onderstaande teams uit drie ruiters. Als je een andere samenstelling in je hoofd hebt, dan hebben we daar ook een optie voor. Je kunt je team dan in de reacties onder dit bericht vermelden.

Welk team de meeste stemmen kreeg hoor je volgende week in onze podcast De Week van Horses.

Wat denk jij?

[poll id=”582]