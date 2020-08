Podiumplaatsen voor Hennessy en Bastings bij internationaal debuut

In de Inter I-rubriek op het CDI3* in Brno is Remy Bastings met KWPN-hengst Hennessy (v. De Niro) tweede geworden met een score van 69,5%. Bastings moest alleen de Tsjechische Hana Vasaryova met Santos Dumont (v. Sarkozy) voor zich laten, zij kwam tot 69,853%. Gisteren reden Bastings en Hennessy ook naar de tweede plaats in de Prix St Georges, toen met 69,824%.

Het is het eerste internationale concours voor de achtjarige hengst, die deze zomer al wel op een nationaal concours in België te zien was. Derde in het Inter I werd Alisa Glinka uit Moldavië. Zij reed Aachen (v. Ampere) naar 69,324%.

Oostenrijk bovenaan in GP

Bastings kwam ook aan de start in de Grand Prix vandaag. Daarin reed hij naar de vierde plaats met KWPN-ruin Eqador (v. Cador). De Nederlander moest aansluiten achter een volledig Oostenrijks podium. De winst ging naar Florian Bacher met Fidertraum (v. Fidertanz), die 72,457% scoorden. Bastings liet 67,261% noteren. Ook voor Eqador was dit het debuut op het internationale podium.

Uitslag Inter I

Uitslag GP

Bron: Horses.nl