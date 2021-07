Podiumplaatsen voor jeugdamazones in Deauville

De individuele proeven op het CDI in Deauville leverden meerdere podiumplaatsen op voor de Nederlandse combinaties. Bij de pony's won Maddy Dijkshoorn met Boogie de l'Aube (v. Don't Worry) met 70,180%. Bij de youngriders reed Amber de Groot met Homemade (v. Hexagon's Louisville) naar de eerste plaats en werd Coco Soffers met Formidable tweede. En bij de junioren was er een tweede plek voor Kebie Raaijmakers met Lord of Rock (v. Lord Sinclair).