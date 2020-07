Podiumplek voor Saskia van Es in lichte tour Brogel

Deze week staat CDI Grote-Brogel op het schema in België. In de lichte tour ging de winst zojuist naar Inge Heylen en de 10-jarige merrie Kalagan (Universal x Wundermeyer). De combinatie behaalde een score van 71.373% wat genoeg was voor het zegenlint. Saskia van Es was niet ver achter nummer één en eigende de tweede plaats toe.

Van Es reed de AES-goedgekeurde Italo (Fürstenball x Houston) naar een score van 71.177%. Italo is vanaf jonge leeftijd opgeleid door Van Es en zet nu zijn succes door na het Intermédiaire I debuut eind juni dit jaar. Jorinde Verwimp maakte het podium compleet door met haar merrie Just A Little Bit Krack vh Klaverhof (Tango x Krack C) een proef neer te zetten van 71.177%. Met haar tweede paard Golddream Vd Kempenhoeve (Jazz x Quarterback) sleepte Verwimp ook de vierde plaats in de wacht met 70.980%.

Uitslag

Bron: Horses