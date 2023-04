Ponyamazone Sissy Gijsen wint in Sint-Truiden

Sissy Gijsen en haar pony New Star 8 zorgden gisteren voor een mooie Nederlandse overwinning op het CDI in Sint-Truiden. Met een score van 71.261% was het paar de beste van 25 combinaties. Dominique van Dalsen werd derde met Zky. Maar ook in andere rubrieken waren de Nederlanders succesvol: Kirsten Teeuwen derde in de Special, Jessica Nesselaar vierde bij de junioren en Estelle Middelkoop tweede bij de Children.

De individuele test voor de ponycombinaties telde 25 deelnemers. Sissy Gijsen stuurde haar New Star met een foutloze proef naar 71.261%. De juryleden bij C en bij B hadden haar dan ook bovenaan staan. Alleen de jury bij H viel met een zevende plaats uit de toon. Hetzelfde jurylid zag ook Dominique van Dalsen en Zky met een elfde een stuk lager dan zijn collega’s. Van Dalsen werd derde met 70.135%, met een tweede plaats bij C en een derde bij B. De Deense Maya Leisted Groenbech nestelde zich tussen de twee Nederlandse amazones in. Zij kreeg 70.631%.

Children

Bij de Children heerste de Zweedse Ronja Kardos met 80.075%. Estelle Middelkoop en Guapo (v. Charmeur) moesten genoegen nemen met de tweede plaats met 75.425%. Een vierde plaats was er voor Jayda Vermeer met Kendrick (v. Eye Catcher), zij scoorden 71.350%.

Special

In de Zware Tour stond gistermiddag de Special op het programma. Kirsten Teeuwen werd hierin derde op de Contango-zoon Camorkus met 64.808%. Katharina Hemmer won overtuigend met Denoix PCH (v. Destano). Unaniem kwam de Duitse op kop met 72.277%. Teeuwen moest ook de in Nederland woonachtige Ierse Jennifer Harnett voor laten gaan. De amazone kreeg voor haar optreden met de Lusitano Eximio (v. Zircon) 68.085%.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Horses.nl