Poolse dressuurkampioenschappen en CDI afgelast wegens paard met EVA-infectie

De Poolse dressuurkampioenschappen en het CDI die dit weekend in Radzionkow zouden plaatsvinden, zijn afgelast. Gisteren werd bij een van de paarden op het wedstrijdterrein de symptomen van de besmettelijk EVA-infectie geconstateerd. De organisatie besloot direct om de wedstrijden niet meer door te laten gaan.

Equine Virale Arteritis (EVA) is een van de belangrijkste luchtwegaandoeningen van het paard. De belangrijkste besmettingsroute is via het sperma van hengsten die na doormaken van EVA drager kunnen blijven. EVA kan zonder symptomen verlopen, maar ook ernstige gevolgen hebben als abortus of vroeggeboorte. EVA is voor het eerst beschreven in 1953.

Wereldwijde importregels

Pas na een grote uitbraak in Amerika in 1984 zijn wereldwijd importregels opgesteld die virusverspreiding moeten voorkomen. Door wereldwijd transport van paarden en ingevroren sperma en embryo’s is het EVA-virus wijd over de hele wereld verspreid.

Neus-neuscontact

Voor overdracht van het virus is direct contact nodig, zoals bijvoorbeeld neus-neuscontact. Vooral tijdens evenementen of op paardenbedrijven waar veel paarden bij elkaar gehouden worden is de kans op verspreiding groot.

Sopot

Het paard waarbij in Radzionkow EVA is vastgesteld, zou tijdens de laatste wedstrijd in Sopot in contact zijn geweest met een paard waarbij de EVA-infectie officieel werd bevestigd.

‘Geen distributie van vers sperma’

Ook Chicon Dressage waar de wedstrijd zou worden gehouden, lijdt onder de EVA uitbraak. De stal die met hengsten nauw samenwerkt met Helgstrand Dressage, schrijft op hun Facebook-pagina: “Natuurlijk zullen alle paarden onderworpen worden aan bloed testen en staan in quarantaine, om te controleren of we met eva te maken hebben. De distributie van vers sperma van onze hengsten is gestopt tot de resultaten van de testen binnen zijn.”

Bron Horses.nl