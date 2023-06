Poolse dressuurploeg plaatst zich voor Parijs 2024

Het Poolse dressuurteam heeft zich gekwalificeerd voor deelname aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Polen eindigde gisteren in Boedapest-Pilisjászfalu als eerste van drie teams in groep C die streden om de fel begeerde ticket. Hongarije en Israël eindigden als tweede en derde.

Polen eindigde in de Grand Prix op een totaal van 204,892 punten, net voor Hongarije, dat 202,152 punten bij elkaar reed voor het thuispubliek. Israël eindigde als derde van de drie met 192,522 punten. Voor de Poolse paardensport waren het goede weken. Enkele weken geleden, in Baborówko, kwalificeerde het nationale eventingteam zich al voor de Spelen in Parijs.

PB voor Skowrońska-Kozubi

Met een pb van 69.696% was Żaneta Skowrońska-Kozubi en Romantic P (v. Rosenstein) de beste Poolse combinatie op de tweede plaats achter Lisa Müller met D’Avie (v. Don Juan de Hus). Haar drie collega’s eindigden ook in de top tien en daarmee bleef Polen Hongarije net voor in de jacht naar een ticket voor Parijs volgend jaar. Mateusz Cichon en Herzregent 2 (v. Blue Hors Hotline) eindigden als zesde (67.913%), Magdalena Jura en Ron (v. Samba Hit II) werden achtste (67.283%) en Marta Sobierajska en Ultrablue De Massa (v. Rubin Royal OLD) eindigden als tiende (65.565 %).

Hongarije nipt tweede

Benedek Pachi en Donna Friderika (v. Don Frederico) waren Hongarije’s best presterende duo met 68.804% en de vierde plaats in de Grand Prix. Anikó Komjáthy-Losonczy werd zevende op Dior S (v. Spielberg) 67.696% en Jazmin Yom Tov, met haar 21 jaar de jongste van het veld, eindigde op de negende plaats met Konfucius (v. Charmeur).

Klik hier voor de uitslag van de Grand Prix.

Bron FEI