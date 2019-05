Populaire Total Hope wint S-dressuur met ruim 73%

Isabel Freese en de Totilas-zoon Total Hope boekten in Lienen hun eerste S-dressuur zege. Freese die met de populaire hengst in februari debuteerde in de Duitse M-klasse, scoorde ruim 73%. Een week geleden startte de Noorse amazone de hengst van Paul Schockemöhle en stoeterij Flyinge voor het eerst in de S-klasse en werd toen derde en vierde.

Isabel Freese heeft de zevenjarige Total Hope pas sinds begin dit jaar onder het zadel gekregen. Daarvoor was de zoon van Totilas uit Isabell Werth’s Grand Prix-paard Weihegold in handen van de Zweedse Pernilla André Hokfelt. Vorig jaar won Hokfelt met de hengst de kleine finale op het WK voor jonge dressuurpaarden met 8,34. In de finale werd de veeldekkende (600 merries) hengst van Paul Schockemöhle en Flyinge negende met 8,04.

Onder Schockemöhle’s stalamazone Isabel Freese liet Total Hope al op hengstenshows zijn aanleg voor de oefeningen op het het hoogste niveau zien. In de wedstrijdring kwam gisteren in Lienen die aanleg opnieuw naar voren. Het paar won overtuigend de Duitse S-proef met 73.333%.

Freese werd in de rubriek ook nog tweede op de zevenjarige Bordeaux-zoon Bourani met 71.587%. Op de derde plaats kwam Hedda Droege met Bondermann (v. Belarus) met 70.992%.

Bron Hengste.equitaris.de