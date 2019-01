Portugese Caetano schreef geschiedenis op CDI-W Mechelen

Op het CDI-W Mechelen afgelopen jaar schreef de Portugese Maria Caetano geschiedenis door met de Lusitano-Hengst Coroado (v.Rubi AR) het eerste duo ooit te worden dat voor het Lusitano-ras door de magische barrière van 80% in de Kür op Muziek heen brak.

Het vorige Kür-record behaald door een Lusitano-paard werd een maand voor Mechelen gezet door Claudio Castilla Ruiz ‘Alcaide (v.Lobito) op het CDI-W Madrid 2018. Het paar scoorde 78,915%. Voor Alcaide stond het record zes jaar lang op naam van Coroado’s vader Rubi AR (v.Batial), die 78,150% in de Kür noteerde op het CDI Vilamoura in 2012.

Coroado

In de Wereldbeker-kwalificatie van Mechelen waren Caetano en de 11-jarige Coroado aan het einde van het wedstrijdseizoen van 2018 in topvorm. Het koppel eindigde met 71,543% in de Grand Prix als vierde en deden de dag erna nog een tandje erbij. Caetano en Coroado kwamen tot 80,160%, wat een derde plaats in de Kür op Muziek opleverde. “Coroado gaf me een ongelooflijk gevoel in Mechelen, beide wedstrijddagen,” vertelde Maria Caetano aan Euro Dressage. “Hij wilde presteren, wachtend op mijn hulpen, krachtig en tegelijkertijd ontspannen! In de Kür voelde hij de menigte in het publiek, waardoor hij nog meer gaf om zich op zijn best te tonen.”

Pirates of the Caribbean

Caetano reed op Pirates of the Caribbean-muziek, een thema dat vaak wordt gebruikt voor freestyles, maar voor Maria heeft het een speciale betekenis. “Ik koos het als een eerbetoon aan mijn voormalige GP-paard Util (v.Maestro) die enkele dagen voor de WEG in Kentucky in 2010 overleed”, zei Maria. “Ik gebruikte deze muziek eerder bij hem en toen bedacht ik me dat Coroado het juiste paard zou kunnen zijn om op dezelfde muziek te ‘dansen’ en zo Util in onze gedachten te houden. Het is een compositie gemaakt door mijn goede vriend Rui Pedro Godinho.”

Duitsland

Coroado is gefokt door Coudelaria de Alter en eigendom van Juan Manuel Cordeiro. Maria traint al jaren met haar vader Paulo, maar vorig jaar zocht de amazone intensievere begeleiding van de Nederlandse trainer Ton de Ridder. Ook besloot de Portugese naar Duitsland te verhuizen om zich centraler in de dressuur-wereld te vestigen. “Ik ben sinds mei in Duitsland gevestigd. In het begin was ik in Krefeld aan het trainen bij de stal van mijn goede vriendin Irina Zakhrabekova. Na de WEG verhuisde ik naar Hagen naar de stallen van Hof Kasselmann, waar ik nu mijn paarden heb en ook wat van Kasselmann’s paarden rijdt. Ton de Ridder helpt mij wekelijks, en ook op wedstrijden. Mijn vader reist zo veel als hij kan naar Duitsland om nog te helpen,” legde Maria uit.

Lusitano

Op de vraag of trainen en wedstrijden rijden met een Lusitano specifieke uitdagingen of voordelen brengt, antwoordde Maria: “Ik denk dat een goed paard een goed paard is, ongeacht het ras dat hij is. Natuurlijk is het voor mij zinvoller om deze resultaten te bereiken met een Lusitano, hun ‘krijger’ geest en de bereidheid om altijd zijn berijder te helpen, de natuurlijke charme en de vermogende verzamelde bewegingen zijn de grote voordelen van de Lusitanos. De uitdaging voor het Lusitano-ras is om de lichaamskracht te blijven verbeteren van de paarden en om te zoeken naar meer sportieve en atletische paarden die, samen met de Lusitano charme en karakter, een geweldig dressuurpaard kunnen maken,” besloot Maria.

