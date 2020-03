Portugese dressuur team schrijft geschiedenis

Hoewel het nog onzeker is wat er precies gaat gebeuren met de Olympische Spelen in Tokyo, heeft het Portugese team al voor de start ervan geschiedenis geschreven. Het team heeft zich gekwalificeerd voor de OS en dit is voor het eerst in de geschiedenis dat het Portugese dressuurteam zich hiervoor plaatst.

In 2008 in Beijing en 2012 in London deden er weliswaar individuele Portugese ruiters mee, maar een teamkwalificatie was tot deze editie nog niet gelukt. Het gekwalificeerde team bestaat uit Maria Caetano (Coroado), Rodrigo Moura Torres (Fogoso), João Torrão (Equador) en Duarte Noguera (Beirao).

Alle vier Portugezen rijden op Portugese Lusitano hengsten en twee ervan zijn gefokt op dezelfde stoeterij en hebben dezelfde vader: Rubi AR.

Bron: Equilifeworld/Horses.nl