Portugezen bovenaan in Spécial, Lucie Louws derde

In Hickstead is het tweede onderdeel van de Nations Cup Dressuur verreden, de Grand Prix Spécial. Portugal eindigde op plaats één en twee. De Nederlandse amazone Lucie Louws werd met Evito (v. Sir Oldenburg) derde.

Louws kreeg een grote storing in de overgang van stap naar piaffe, die halverwege de Spécial zit. Ze reed tot dan toe een hele mooie proef, maar was haar paard in die overgang even helemaal kwijt, inclusief een bok en een draai. Ze herstelde het heel netjes, maar de storing leverde natuurlijk enorme puntenaftrek op. Daarna ontstond nog even wat spanning in de volgende piaffe, maar de galoptour ging weer goed. Louws reed een prachtig zigzag-appuyement en mooie eners. Ze wist zich terug te vechten naar 68,744%.

João Miguel Torrao was de overtuigende winnaar met Equador met 75,787%. Duarte Nogueira met Beirao kwam uit op 71,851% en een tweede plaats. Saskia Maertens werd met Legend of Loxley (v. Lord Loxley) vijfde dankzij een score van 67,681%. De Nations Cup gaat zondag verder met de kür op muziek. Nederland staat momenteel op de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl