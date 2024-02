Premiehengst Mowgli V.O.D. verkocht aan Joey van de Grijp

De KWPN-hengst Mowgli V.O.D. is verkocht. StuDutch meldt op hun website dat de Desperado-zoon naar Grand Prix-ruiter Joey van de Grijp gaat, die hem verder zal opleiden. Daarnaast zal de hengst beschikbaar blijven voor de fokkerij.

Als 3-jarige werd het fokproduct van Ad van Os geprimeerd op de KWPN Stallion Show, waarna hij met 80 punten slaagde voor het verichtingsonderzoek. Moeder Zoriana (v. Jazz) bracht twee NMK-kampioenen en de KWPN-hengst Kjento (v. Negro).

Stoute schoenen aangetrokken

Mowgli V.O.D. was in gedeeld eigendom van Sjaak van der Lei van StuDutch, Jorg van Os, Rob van Laarhoven en Arno Pullens. Zij verkochten de hengst deze week aan Joey van de Grijp uit het Friese Echtenerbrug. ‘Ik heb al langer een waanzinnig leuke merrie uit Zoriana’, vertelt Joey. ‘Daarom heb ik de moederlijn altijd op de voet gevolgd, Mowgli vond ik vanaf het begin een ontzettend goed paard. Ik wilde al langer een keer investeren in een goed paard, maar dan wilde ik ook echt iets bijzonders. Vorige week heb ik de stoute schoenen aangetrokken en Sjaak gebeld om te vragen waar Mowgli was en of hij hem wilde verkopen.’ De afgelopen tijd werd Mowgli V.O.D. getraind door Rob van Laarhoven, die de teugels had overgenomen van Marten Luiten.

Bron: StuDutch