Primeur voor CSI Twente: NK Video Dressuur op Erve Maathuis

Op CSI Twente in Geesteren (van 1 tot en met 5 juli) zal voor het eerst het NK Video Dressuur verreden worden. De beste ruiters die hebben deelgenomen aan de competitie van het hippisch platform WeAllRide worden hiervoor uitgenodigd. Behalve het NK Video Dressuur worden op het Erve Maathuis ook dressuur- en springclinics georganiseerd door SoSo Bixie Events. Speciaal voor beide onderdelen wordt een nieuwe Junior Arena gecreëerd.

WeAllRide is een platform dat het voor iedereen mogelijk maakt om dressuurwedstrijden te rijden. De wedstrijd kan thuis in de eigen rijbaan of in een manege worden gereden. De deelnemer laat de proef filmen en stuurt de video via de WeAllRide-app naar de jury, die de proef op afstand op een scherm beoordeelt. Die beoordeling, het protocol, ontvangt de deelnemer binnen 48 uur. Objectief en met positieve tips, zodat de ruiter zich kan blijven ontwikkelen.

Paardensport voor iedereen toegankelijk

WeAllRide is een initiatief van Rens Plandsoen en Renée de Graaf. “Wij willen de paardensport leuker en toegankelijker maken voor iedereen. Dit doen we door ruiters de vrijheid te geven om hun niveau te toetsen op een plek en tijdstip die hun het beste uitkomen. Dit past veel meer bij deze tijd. De flexibiliteit die wij bieden geeft meer vrijheid en ontspanning, ook voor het paard. Een plek om te rijden, een paard of pony én iemand die de proef voorleest en filmt, is alles wat nodig is. Paarden hoeven niet vervoerd te worden waardoor stress kan worden voorkomen.”

Het NK Video Dressuur

WeAllRide schrijft de volgende onderdelen uit voor de finale tijdens het CSI Twente:

NK Video Dressuur

Categorie 2: klasse B t/m ZZ Zwaar

Categorie 4: Paradressuur

Categorie 5 Neckrope

Finale G-competitie

Categorie 6 Vrijheidsdressuur, met op zaterdagavond 4 juli een clinic van Jesse Drent.

Juryleden

De juryleden, met wie WeAllRide samenwerkt, zijn geroutineerde officials uit de wedstrijdwereld en zijn speciaal opgeleid volgens de richtlijnen van WeAllRide. Een van de richtlijnen voor de jurering is dat er positief opbouwend commentaar wordt gegeven. Voordeel voor de jury is dat ze beter en preciezer kunnen beoordelen doordat ze de videobeelden kunnen stopzetten en terug kunnen kijken.

Over de oprichters van WeAllRide

Rens Plandsoen was algemeen directeur van de KNHS. Zij zette in 1999 het succesvol online reclamebureau .bone op en behoorde tot de top-100 meest succesvolle zakenvrouwen. In haar vrije tijd zijn paarden haar grote passie. Met WeAllRide komt haar voorliefde voor technologie en paarden perfect samen.

Renée de Graaf is HR Consultant en werkte daarnaast jarenlang als trainer van paarden. Ook was ze hoofd opleidingen bij de KNHS. Haar visie op de paardensport is samengevat in 4 p’s: presteren, plezier, paardenwelzijn én positivisme. Al die elementen zijn terug te vinden in de proeven die zij samen met de ervaren jury voor WeAllRide heeft ontwikkeld.

Clinics Soso Bixie Events

SoSo Bixie Events powered by Solange Hermans organiseert dressuur- en springclinics in de nieuwe Junior Arena onder leiding van bekende ruiters. Voor het programma van WeAllRide en SoSo Bixie Events wordt pal naast het sfeervolle strodorp een speciale Junior Arena aangelegd met de afmetingen van een dressuurbaan (20 x 60 meter). Hier vinden drie dagen lang diverse activiteiten plaats voor kinderen vanaf vier jaar, georganiseerd door SoSo Bixie Events.

Behalve Bixie rijden kunnen kinderen zich ook in en om de Junior Arena vermaken met onder meer een spectaculaire stokpaardjesrace, pony rijden, kleurplaten kleuren, rozetten versieren, glittertattoos zetten. Ook zal de mascotte SoSo de Bixiepony aanwezig zijn.

