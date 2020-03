Priscilla Noorlander dagtopper in Wormerveer

De subtopwedstrijd in Wormerveer was drukbezet met zowel 's ochtends als 's middags twee proeven in de klasse ZZ-Zwaar. Priscilla Noorlander won de ochtendproeven met overmacht en tekende bovendien voor de topscores van de dag over alle rubrieken. Met Gentleman (v. Bretton Woods) reed Noorlander naar 68,286% en 67% precies.

In de eerste ochtendproef was de tweede plaats voor Karolien Nefkens en De Mersken Horsea’s Ipache (v. Apache), die naar 62.143% reden. In de tweede ochtendproef kreeg Anouk van Wijk met Checkpoint (v. Westpoint) het rode lint dankzij 61,286%. Deze veelzijdige combinatie is ook geklasseerd in het M-eventing en het M-springen.

De middagproeven in het ZZ-Zwaar gingen beide naar Ineke den Drijver, die met Hugo DH (v. Charmeur) de prachtige scores van 66,143% en 65,929% liet optekenen. In beide gevallen was Nicolien de Haas tweede. Zij reed Fairplay E (v. San Remo) naar respectievelijk 64,286% en 63,5%.

Lichte Tour voor Robbin Broekman

De gecombineerde PSG / Inter I proef ging naar Robbin Broekman met Quando K&L (v. Quasar de Charry). De combinatie kreeg 65,074% voor hun PSG-proef. Tweede in het relatief grote deelnemersveld was Marloe Vermeer met Zidane (v. Gribaldi) die 62,353% scoorde. De derde plaats ging naar Ineke den Drijver met Senorita (v. San Amour). Het duo reed naar 61,691%.

Mariëlle van der Kooij won met Calvin K (v. Veron) de kleinere middagrubriek op Inter I-niveau. Van der Kooij scoorde 63,088%.

Zware Tour naar young rider Laura Quint

Met Edison (v. Johnson) reed Laura Quint naar de winst in de gecombineerde Zware Tourrubriek. De amazone reed een youngrider-GP en kreeg daarvoor 65,064%. Tweede werd Shanda de Boer met Eastend’s Allstar (v. Tuschinski), die een reguliere GP reed. Zij scoorde 64,239%. De derde plaats was voor de GP-proef van Jerney Schelling met Creator (v. Florencio), dankzij 63,859%. Jennifer Harnett en Eximio (v. Zircon) kwamen dankzij hun Inter-II proef op de vierde plaats uit met 61,838%.

Ook voor junior Nikita Kok was er een mooie score in Wormerveer. Zij reed naar 64,47% met Sandman (v. Ragazzo).

Uitslag Subtop Wormerveer 29-2-2020

Bron: Horses.nl