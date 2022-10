Programma finale KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie bekend

De finale van KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie belooft mooie sport op te leveren. Naast het sterke deelnemersveld wordt het een evenement met allure want de ontknoping van deze competitie is te gast bij het internationale concours Indoor Friesland in Leeuwarden, dat na een afwezigheid van 14 jaar weer terug is op de kalender. De geselecteerde deelnemers gaan vrijdagavond 14 oktober de strijd aan in de Lichte Tour, U25 en Grand Prix.

De finalisten rijden vrijdag 14 oktober, de openingsdag van Indoor Friesland, een kür op muziek. Op die dag worden eerst de CDI rubrieken Prix St. Georges en Grand Prix verreden en vanaf 18.30 uur mogen de finalisten van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie de ring betreden. De deelnemers in de U25 zijn als eerste aan de beurt, gevolgd door de Lichte Tour-combinaties en de finale wordt afgesloten door de Grand Prix-combinaties. Het KNHS Talententeam is in deze finale sterk vertegenwoordigd: zowel Kimberly Pap als Thalia Rockx zijn met twee paarden van de partij.

Show met Dinja van Liere

Naast de competitie zijn er tijdens de Roelofsen Horse Trucks Dressuuravond verschillende shows met de ambassadeurs van Indoor Friesland, waaronder Dinja van Liere.

Finalisten

Via meerdere competitiewedstrijden konden combinaties zich kwalificeren voor de prestigieuze finale in Leeuwarden. De behaalde resultaten in de competitiewedstrijden worden niet meegenomen naar de finale, daarin beginnen alle combinaties met een schone lei. De winnaar van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie (per categorie) is degene met het hoogste percentage.

Finalisten Grand Prix

1 Thalia Rockx (Roosendaal), Verdi de la Fazenda (v. Florett As)

2 Jeanine Nieuwenhuis (Serooskerke), Great Lady TC (v. Bretton Woods)

3 Anouk Noordman (Zuidwolde), DataB’s Dante’s Glory (v. Don Juan de Hus)

4 Laurens van Lieren (Schore), Grandeur A (v. Jazz)

5 Carlijn Huberts (Beers), Watoeshi (v. Rousseau)

6 Lotte Meulendijks (Heeze), MDH Welt Hill (v. Welt Hit II)

Finalisten U25

1 Thalia Rockx (Roosendaal), Gerda Nova de La Fazenda (v. Romanov)

2 Bo Oudhof (Nijeberkoop), Colt Sollenburg (v. Vivaldi)

3 Kimberly Pap (Nunspeet), Just A Dream (v. Dream Boy)

4 Myrthe Wedda (IJsselstein), Diamond Geezer (v. Diamond Hit)

5 Anne de Jong (Rockanje), Graffit (v. Apache)

6 Lotte van den Herik (Schijf), Giovanni VDH (v. Ampère)



Finalisten Lichte Tour

1 Kimberly Pap (Nunspeet), Floris (v. Ampère)

2 Renate van Uytert-van Vliet (Heerewaarden), In Style (v. Eye Catcher)

3 Anouk Ivits (Leende), Iris (v. Lord Leatherdale)

4 Laurens van Lieren (Schore), Imposant (v. Everdale)

5 Margot Arkema (Marum), Gavaristo (v. Tango)

6 Marielle Oomen (Haghorst), Jillz (v. Johnson)

De KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling van de Nederlandse dressuursport voor senioren (Zware- en Lichte Tour) en U25 te stimuleren. Roelofsen wil met het sponsoren van de competitie de Subtop mooie wedstrijden bieden met een bovengemiddeld prijzengeld. Dit om de ongelijkheid tussen de spring- en dressuursport iets te verkleinen. Voor de winnaars stelt Roelofsen Horse Trucks het gebruik van een Parados Sport ter beschikking, de populaire 2-paards auto van Roelofsen.

