PSI-topper Virazzo van bijna 5 ton naar Dorothee Schneider

De talentvolle zesjarige Virazzo (Vivaldi x Regazzo) is in training gebracht bij de Duitse Olympiade amazone Dorothee Schneider. De zoon van Vivaldi werd in 2020 geveild op de PSI Auction voor 482.000 euro en kwam in handen van Andreas Helgstrand. Korte tijd later verkocht Helgstrand de ruin door naar Maik Kanitzky.

Virazzo werd als jong paard ontdekt door Hof Kasselmann. Het paard is de halfbroer van Ashley Holzer’s internationale Grand Prix-paard Valentine (v. Sir Donnerhall), in Rotterdam derde in de Grand Prix. Via de PSI veiling kwam Virazzo voor 482.000 euro in handen van Andreas Helgstrand die hem korte tijd later door verkocht aan Maik Kanitzky, fokker van onder meer Sir Donnerhall I en II.

Dit jaar kwam Virazzo in de stallen van Dorothee Schneider voor de verdere opleiding. Nadat eerst stalamazone Hannah Milena Rother de zoon van Vivaldi een paar keer had uitgebracht, klom afgelopen weekend Schneider zelf in het zadel. Op het nationale concours in Ladenburg won het nieuwe paar de kwalificatie voor het Bundeschampionat met 8.30 punten.

Bron Eurodressage