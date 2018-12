PSI veilingpaard Evergreen voor 380.000 euro naar Lisa Müller

De Everdale-zoon Evergreen was niet de prijstopper van de afgelopen PSI Auktion bij Kasselmann. Toch bracht de Oldenburg geregistreerde hengst het respectabele bedrag van 380.000 euro op. Eurodressage maakte op haar website bekend dat de vierjarige hengst door Lisa en Bayern München speler Thomas Müller werd aangekocht.

Lisa Müller heeft haar eigen dressuurstal en rijdt internationaal Grand Prix met Dave FBW (v. Denaro), onlangs nog vijfde in de Grand Prix Special in Genève. Destijds kocht ze ook de KWPN-merrie Anne Beth (v. Oscar) aan, die dit jaar in de Grand Prix debuteerde. Müller traint bij Isabell Werth.

Naast de jonge talenten Felice en Kito, die Lisa Müller op het Bundeschampionat startte, heeft de amazone nu met Evergreen, zoon van de KWPN-hengst Everdale, opnieuw een jong paard in opleiding. De hengst stamt uit de lijn van de Hannoveraanse en Oldenburger hengsten Rosandro (v. Rosario), Royalist (v. Royal Hit) en Be Smart (v. Bordeaux)

Bron Eurodressage