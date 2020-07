Quantaz knalt met Werth naar 85% in kür

Isabell Werth heeft al geen gebrek aan toppaarden, maar de tienjarige DSP Quantaz (v. Quaterback) klopt dit weekend in Achleiten niet meer aan de deur, maar schopt deze met een knal open. Met 85,450% kwam hij met Werth bijna 5% los van de concurrentie in de kür op muziek.

De tweede plaats in de internationale 4* was voor de eigenaresse van Quantaz, de Oostenrijkse Victoria Max-Theurer. Zelf reed zij Rockabilly (v. Rock Forever) naar 80,725%. Op de derde plaats volgde Frederic Wandres met Sa Coeur (v. Sir Donnerhall), die naar 77,38% reed.

90+ voor artistieke interpretatie

Quantaz kreeg van vier van de vijf juryleden 90% of meer voor de artistieke interpretatie. De technische scores voor zijn kür op muziek lagen tussen de 78,5 en 83,5%. Werth heeft inmiddels (minstens) vier paarden op stal die ruim 80% kunnen scoren in de GP. Het is voor de Duitse dressuurkoningin te hopen dat er voldoende grote toernooien op de kalender verschijnen de komende maanden.

Uitslag

Bron: Horses.nl