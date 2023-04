Quinty Vossers en Anouk Noordman op podium in Inter II CDI Tolbert

Op CDI Tolbert reden Quinty Vossers en Anouk Noordman naar podiumplaatsen in de Intermediate II. De winst was net als gisteren voor de Zweed Carl Hedin en zijn Davalerian (v. Dante Weltino OLD). Quinty Vossers reed Hummer (v. Charmeur) naar de tweede plaats en Anouk Noordman volgde met Dante's Glory (v. Don Juan de Hus) op plaats drie.