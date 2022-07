Raateland, Boschman en Trimp winnen KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie

In Nieuw- en Sint Joosland werd zaterdag de zevende competitiewedstrijd van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie verreden. Geert-Jan Raateland was met VMF Gladiator (v. Totilas) de beste in de Grand Prix. In de Prix St. Georges ging de overwinning naar Seth Boschman met I am Sam RS2 (v. Everdale). Sidney Trimp en Florenzo F (v. Florett As) wonnen de U25.

In de Grand Prix bracht Geert-Jan Raateland twee paarden aan de start. Zijn beste resultaat noteerde hij met VMF Gladiator en stalgenoot VMF Chardonnay (v. Westpoint) werd derde. Daartussen nestelde zich Jeanine Nieuwenhuis met Great Lady TC (v. Bretton Woods). “De proef van Geert-Jan met Gladiator was echt genieten. Gladiator was lekker ontspannen en Geert-Jan kon er mooi aan rijden. Dit paard heeft heel veel aanleg voor het hogere werk en ze hebben een super proef laten zien. Dit is absoluut een paard voor de toekomt”, vertelt Patrick Berends die samen met Mara de Bel en Pauline van Nispen de jury vormde. “Jeanine reed ook een hele goede en harmonieuze proef met mooie passage en mooie series. Voor haar valt er nog winst te behalen in de piaffe. Ook met Chardonnay reed Geert-Jan een keurige en correcte proef. Het was heel safe maar mocht iets expressiever.”

Prix St. Georges

Het jurylid is ook enthousiast over de kopgroep van de Prix St. Georges. Op Zeeland Outdoor Dressage, gastheer van deze competitiewedstrijd van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie, reed Seth Boschman zijn Everdale-zoon I am Sam naar de hoogste score. Ook op plaats twee een nazaat van de Olympische- en EK-hengst Everdale. Dat was Laurens van Lieren met Imposant. Derde werd Kelly Outhuijse met Handsome (v. Tuschinski). “Seth reed een fantastische proef, dat was echt genieten. Correct gereden, super voorgesteld en met veel harmonie. Echt een happy athlete. Het zag er heel makkelijk uit en daar werden we vrolijk van. Ook Laurens reed een fijne proef met een harmonieus beeld. Het was heel correct, mooi in balans, gedragen en van de hand af. Echt fijn voorgesteld. Ook Kelly stelde haar paard heel mooi voor. Wat betreft kwaliteit is Handsome echt een goed paard maar af en toe zou hij nog iets meer op lengte mogen blijven. Daar valt zeker nog winst in te behalen.”

Uitslag KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie, Nieuw- en Sint Joosland

Grand Prix:

1 Geert-Jan Raateland (‘s-Gravenzande), VMF Gladiator (v. Totilas) 72,572%

2 Jeanine Nieuwenhuis (Serooskerke), Great Lady TC (v. Bretton Woods) 71,884%

3 Geert-Jan Raateland (‘s-Gravenzande), VMF Chardonnay (v. Westpoint) 69,384%

Prix St. Georges:

1 Seth Boschman (Groesbeek), I am Sam RS2 (v. Everdale) 71,716%

2 Laurens van Lieren (Nuland), Imposant (v. Everdale) 70,245%

3 Kelly Outhuijse (Diessen), Handsome (v. Tuschinski) 68,971%

U25:

1 Sidney Trimp (Schijf), Florenzo F (v. Florett As) 61,795%

De KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling van de Nederlandse dressuursport voor senioren (Zware- en Lichte Tour) en U25 te stimuleren. De serie bestaat uit een reeks competitiewedstrijden en wordt afgesloten met een finale.

Bron: KNHS