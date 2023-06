Raateland scoort hattrick in KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie

De vierde competitiewedstrijd van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie, die woensdag werd verreden bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren, leverde fraaie winnaars op. Adelinde Cornelissen was een klasse apart in de Prix St. Georges en in de U25 was Quinty Vossers de beste. In de Grand Prix ging de zege voor de derde keer op rij naar Geert-Jan Raateland.

“Chardonnay ging op twee fouten na heel erg goed. We hadden een foutje aan het einde van de wisselserie om de pas en de overgang van galop naar draf was niet helemaal vloeiend. Maar qua gevoel denk ik dat dit een van onze beste proeven was. Chardonnay is een heerlijk paard om wedstrijden mee te rijden en heel leuk dat ze zich steeds blijft verbeteren”, vertelt Geert-Jan Raateland enthousiast.

Verzekerd van finale

Raateland en VMF Chardonnay namen eerder dit seizoen deel aan de competitiewedstrijden in Vragender en Schijndel, die ze beide wonnen. Lunteren was hun derde wedstrijd en ook de derde overwinning op rij. Daarmee is het duo verzekerd van een startplek in de finale die in oktober op Indoor Friesland wordt verreden. “De eerste twee competitiewedstrijden gingen hartstikke lekker en toen dacht ik: ik pak de derde ook mee. Met drie overwinningen kan het niet beter. Ik ben er heel blij mee en nu nog de paar foutjes eruit poetsen. De competitie is heel leuk opgezet en zeker de moeite waard. De finale is nog even weg maar daar gaan we voor. Die staat zeker op onze planning.”

De tweede plek was voor Floor van Kempen en haar eigengefokte hengst Geronimo. Op drie ook een amazone met een eigengefokt paard: Frederike Gotink met Guess.

Quinty Vossers wint U25

In de U25 waren Quinty Vossers en Diana van de Bovenkamp aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk ging de zege naar Quinty met Hummer en volgde Diana met Excellent Black, die de competitiewedstrijden in Vragender en Exloo wonnen, als tweede. De top drie werd compleet gemaakt door Sophie Reef met Charming Lady.

Adelinde Cornelissen bovenaan in PSG

In de grote groep Prix St. Georges stond Adelinde Cornelissen ruimschoots bovenaan. Haar debuut in deze klasse met Luqiedo (v. Aqiedo) werd door de juryleden beloond met ruim 75%. Marieke van der Putten reed Zantana (v. Zonik) naar de tweede plaats en bleef voor op Renate van Uytert-van Vliet met de KWPN-hengst In Style (v. Eye Catcher).

Uitslag KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie, Lunteren

Grand Prix:

1 Geert-Jan Raateland (’s-Gravenzande), VMF Chardonnay (v. Westpoint) 69,710%

2 Floor van Kempen (Nijmegen), Geronimo (v. Bordeaux) 68,370%

3 Frederike Gotink (Warnsveld), Guess (v. Olivi) 66,812%

U25:

1 Quinty Vossers (Doetinchem), Hummer (v. Charmeur) 69,402%

2 Diana van de Bovenkamp (Voorthuizen), Excellent Black (v. Painted Black) 69,188%

3 Sophie Reef (De Lutte), Charming Lady (v. Painted Black) 67,222%

Prix St. Georges:

1 Adelinde Cornelissen (Nijkerk), Luqiedo (v. Aqiedo) 75,784%

2 Marieke van der Putten (Groesbeek), Zantana (v. Zonik) 72,598%

3 Renate van Uytert-van Vliet (Heerewaarden), In Style (v. Eye Catcher) 71,765%

Bron KNHS