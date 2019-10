Rachelle Buining swingt naar 68,3% in PSG Vlagtwedde

Met Rythm and Blues (v. Welt Hit II) won Rachelle Buining met overmacht de PSG rubriek in Groningen. De combinatie reed naar 68,309%, bijna 6% los van de als tweede geplaatste Britt Muis met It's Britt's Corland (v. Webster). Derde werd Maaike Slootweg met Santo's Zhivago (v. Londonderry).

In de Grand Prix was er een prachtige score van 66,141 % voor de zwangere Anouk Noordman en haar vos Zeronica (v. Talos). De combinatie wist als enige boven de 60% te scoren. In de Inter II was het Britt Muis die het oranje lintje mee naar huis nam, ditmaal met haar Fries It’s Britt’s Hebbe (v. Olgert 445). Het duo kreeg 61,397% van de jury.

ZZ Zwaar voor Pieters en Vos

De eerste proef in het ZZ-Zwaar was voor Valesca Pieters met Ethan (v. Zizi Top). Ze kregen 63,5% precies. Marissa Spoor kwam op precies dezelfde score uit, maar moest met Empire S (v. Zardando) genoegen nemen met het rode lint.

De tweede proef werd gewonnen door Floor Vos met Happy-Feet DFV (v. Johnson), de combinatie reed naar 62,071%. Ook hier werd Marissa Spoor tweede.

Bron: Horses.nl