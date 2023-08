Rath pakt twee keer winst in Crozet

Zowel de 5* Grand Prix, als de kür op muziek van het 3* concours in Crozet, gingen zaterdag naar de Duitse ruiter Matthias Alexander Rath. Met de Hannoveraner premiehengst Destacado FRH (v. Desperados) was er 78,125% in de kür op muziek. Met Thiago GS (v. Totilas) ging Rath naar de winst in de GP, dankzij 74,913%.

Sönke Rothenberger finishte achter zijn landgenoot in de 5* GP, met Matchball OLD (v. Millennium). De derde plaats ging hier naar Morgan Barbançon en Habana Libre A (v. Zizi Top).

3* Kür

Maria Pais do Amaral uit Portugal finishte op flinke afstand van Rath als tweede in de kür op muziek van het driesterren tournooi. Zij reed Hot Hit OLD (v. Blue Hors Hotline). Benjamin Ebeling uit de VS werd derde met Indeed (v. Hofrat). Aan beide rubrieken deden geen Nederlandse combinaties mee.

Bron: Horses.nl