Rath trekt Destacado terug uit finale Louisdor-Preis

Aan de vooravond van de finale van de Louisdor-Preis moest Matthias Alexander Rath zijn Hannoveraanse hengst Destacado FRH (v. Desperados FRH) terugtrekken. In de finale die vanmiddag begint op Rath's thuishaven Schafhof in Kronberg, neemt Emma Kanerva zijn plaats in met Feldrose (v. Feuerspiel). De Finse had zich al met Millennium-zoon Mist of Titanium geplaatst.

Dus geen thuiswedstrijd voor Matthias Rath en zijn Destacado. Rath verklaarde gisteren: “Destacado is niet 100 procent fit. Uit voorzichtigheid willen we hem daarom niet aan de start brengen.” De Desperados-zoon had zich gekwalificeerd voor de finale van de Louisdor-prijs 2021 in Gut Ising. Hij kreeg daar meer dan 77 procent, wat hem tot een van de favorieten had gebombardeerd. Vicewereldkampioen bij de jonge paarden Destacado won vorig jaar de finale van de Nürnberger Burg-Pokal.

Kanerva’s tweede paard

Als vervanging werd Emma Kanerva’s tweede paard voor de Louisdor finale, Feldrose, opgeroepen. De merrie werd gisteravond naar Kronberg gebracht. De merrie is “een beetje onervarener “, zei de Olympische amazone. Ze is “erg benieuwd hoe ze het nu doet”. Voor Feldrose wordt het pas haar vierde S***-wedstrijd.

Veeze en Imposantos in Nürnberger Burg-Pokal finale

Vanmiddag is ook de inloopproef van de Nürnberger Burg-Pokal waaraan Bert Veeze meedoet met de KWPN-hengst Imposantos (v. Wynton). De wedstrijd begint om 15.00 uur en Bart heeft de derde startplek geloot om15.15 uur. ClipMyHorse verzorgt de live-stream.

Bron St.Georg/Horses.nl