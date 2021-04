Raymond Withages overleden

De Belgische dressuurtrainer Raymond Withages, echtgenoot van oud FEI Olympisch jurylid Mariette Withages is overleden. Dressuurruiter Stefan van Ingelgem schreef dit zojuist op zijn Facebook pagina. Withages is bijna 98 jaar oud geworden.

Van Ingelgem op Facebook: “R.I.P voor mijn leermeester Raymond Withages, de man die me leerde rijden, hoe de basis in orde te krijgen en hoe in harmonie te zijn met mijn paarden. België verliest vandaag zijn beste trainer!”

Raymond Withages was oud leerling van de Spaanse rijschool. Hij groeide uit tot een respecteerde coach. Hij trouwde met Mariette Dieltjens. Zijn vrouw was actief Olympisch jurylid en was jaren voorzitter van de FEI dressuurcommissie.

Bron Facebook Stefan van Ingelgem