Rechtbank verwerpt fraudezaak Rockefeller-telg-Roffman tegen inwoonster van Palm Beach

Dressuuramazone Caroline Roffman blijft in het nieuws door betrokkenheid in fraudezaken. De amazone werd samen met haar man Benjamin Meredith en ruiter Rick Rockefeller-Silvia drie jaar geleden aangeklaagd. Het trio zou een inwoonster van Palm Beach vier ton afhandig hebben gemaakt. Pas enkele dagen geleden heeft de Circuit Court in Palm Beach County de vordering in de zaak van de vermeende fraude afgewezen.

Ruth A. Green, die in de documenten van de rechtbank van Palm Beach County wordt beschreven als een vrouw van boven de 65 zonder enige kennis van paarden, zegt door het trio te zijn opgelicht voor 400.000 dollar bij de aanschaf van een springpaard voor Ben Meredith.

Bewijs niet-aansprakelijkheid

Rechter James Nutt verklaarde in zijn ontslagbevel in de zaak die door Ruth A. Green uit Palm Beach was aangespannen tegen de drie personen dat Richard Rockefeller Silvia uit Jacksonville, Florida “bewijs heeft geleverd van niet-aansprakelijkheid en weerlegging van de eisen van de eiser tegen hem. Eiseres op haar beurt heeft nagelaten om enig bewijsmateriaal te leveren om haar beweringen te ondersteunen.” Green diende de zaak in juni, 2018 in

Roffman en Meredith blijven gedaagden

Caroline Roffman en Benjamin Meredith, die rijdt voor Australië, blijven als gedaagden in de zaak volgens de rechtbank verslagen. Ruth Green heeft gevraagd om een juryrechtszaak te bespoedigen vanwege haar leeftijd, 78 jaar, en het feit dat de procedures al meer dan drie jaar lopen.

Bron Dressage-News