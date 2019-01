Recordscore van 250,5 punten in B dressuur

Mira de Vries beleefde in Beuningen de dag van haar leven. Met haar vierjarige ruin Jillz la Grande (Charmeur x Come On) kwam ze met haar proef in het B dressuur uit op een recordscore van 250,5 punten, wat gelijk staat aan 83,50%. "Nog nooit zo'n groep in de B gehad..", verzucht jurylid John Menting op Facebook.