Remy Bastings goed onderweg in Sint-Truiden

Op de eerste dag van het CDI in het Belgische Sint-Truiden begon Remy Bastings met een overwinning in de Prix St.Georges op de KWPN-hengst Improver (v. Apache). Even daarvoor had hij met de Johnson-dochter Glamouraline een derde plaats in de Grand Prix veroverd. Vanmorgen kon Bastings in de Inter I niet winnen, nu was er een derde plaats. In de Lichte Tour waren er twee vijfde plaatsen voor Romy Bemelmans en Hip Hop (v. Jazz). In de Grand Prix reed Vai Bruntink de KWPN'er Ebony (v. Painted Black) naar de vierde plek.

Op de KWPN-hengst Improver reed Remy Bastings een sterke PSG met mooie verruimingen en zijgangen in de draf. De jury zat echter niet op een lijn. Bij E kreeg hij bijna 72%, bij M 67.792%. Het resulteerde wel in de eerste plaats met 69.853%. Met maar enkele punten achterstand en een percentage van 68.971 werd de Luxemburgse Fie Christine Skarsoe tweede met Coco Island OLD (v. Cennin). De Belgische Laura Luyten eindigde als derde met de KWPN’er J2L Impressive Star (v. Charmeur). Zij kreeg 68.922%, een halve punt achter Skarsoe. Romy Bemelmans en haar Hip Hop kwamen uit op 65.245%, goed voor plek vijf.

Skarsoe wint GP

In de Grand Prix was Fie Christine Skarsoe de beste. Met Lusitano hengst Imperador dos Cedros (v. Rubi) scoorde zij 72.043%, mede door de achten die hij ontving voor zijn piaffes. Bij vier van de vijf juryleden stond Skarsoe op de eerste plaats. Het jurylid bij E had Katharina Hemmer eerste staan. De Duitse amazone reed met Denoix PCH (v. Destano) 71.478% bij elkaar. Remy Bastings kreeg ook met de merrie Glamouraline te maken met juryverschillen, van ruim 71% tot ruim 66%. Het werd een totaal van 68.630% en de derde plaats. De inmiddels geruinde KWPN-hengst Ebony was na lange tijd weer in de internationale ring onder Vai Bruntink. Het paar liep een foutloze proef die 67.761% opleverde. Ook hier waren de juryleden het niet helemaal eens, bij E stond Bruntink elfde, bij C en M stond het paar derde.

Bastings derde in Inter I

De eerste proef van de vrijdag was de Inter I. Nu was Eline Borrey de Coninck de sterkste met de KWPN’er Haressel (v. Uphill). In de PSG had de Belgische nog foutjes die nu waren weggepoetst. Haar totaal werd 71.471% met twee eerste en één tweede plaats van de jury. Remy Bastings en Improver moesten ook Katharina Hemmer voor laten gaan. De Duitse scoorde met Fürst Fernando OLD (v. Fürstenball) 70.735%, Bastings kreeg voor zijn goede proef slechts enkele punten lager en werd derde met 70.098%. De punten van het jurylid bij M deden hem de das om (zesde plaats), bij C stond de Limburgse ruiter op kop. Voor Romy Bemelmans en Hip Hop was er opnieuw een vijfde plaats met 68.971%.

