Remy Bastings met Hennessy naar kürwinst in Brno

Na tweede plaatsen in zowel de PSG als de Inter I op het CDI3* in het Tsjechische Brno, ging de winst in de kür op muziek op LT-niveau naar Remy Bastings en de KWPN-hengst Hennessy (v. De Niro). Bastings en zijn zwarte kwamen uit op 74,545%, waarbij hij van de jury bij C zelfs 80% scoorde voor de artistieke interpretatie.