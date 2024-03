Remy Bastings wint Inter B in Jerez, Esmee van Gijtenbeek tweede in Inter I

Remy Bastings won vanmiddag de Inter B in Jerez de la Frontera met Improver (Apache x Ferro). Het duo scoorde 69.459%. Esmee van Gijtenbeek werd tweede in het Intermédiaire I. De amazone reed naar 70.882% met de achtjarige hengst Lipton C (v. Guardian S).

De Inter I rubriek werd gewonnen door de Spaanse ruiter José Antonio Garcia Mena met de eveneens achtjarige Loriot (v. Trafalgar).

GP voor Caetano

De Portugese Maria Caetano won de 3* GP kür op muziek. Ze was met Hit Plus (v. Bretton Woods) oppermachtig en werd met 76.385% unaniem op de eerste plaats gezet. De tweede positie ging naar Alberto Garcia Albela, die met Sir Olli OLD 70.185% scoorde.

Bron: Horses.nl