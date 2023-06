Remy Bastings wint Inter I Brno

Met een gemiddelde score van 68.333% heeft Remy Bastings met Improver (v. Apache) de internationale Inter I rubriek in Brno gewonnen.

Bastings kreeg onder meer achten voor de uitgestrekte galop en een van de pirouettes. Alleen de wissels om de twee vielen in het water. De drie Tsjechische concurrenten van de Nederlander scoorden tussen de 64,9 en 67,5 procent.

Margot Arkema en Karlijn Geelkerken

De rubrieken in Brno waren relatief klein. Margot Arkema reed met Happy4Feet (v. Zambuka) naar 63,256% in de GP U25. Karlijn Geelkerken was met twee jonge paarden in Tsjechië. Met de zevenjarige Lianne D (v. Ebony) scoorde ze 66,8%. Met de vijfjarige Next Toto (v. Toto jr.) reed ze naar 67,8%.

GP’s voor Barbançon

Er waren twee Grand Prix rubrieken op de zaterdagmiddag. Beide werden gewonnen door de Franse amazone Morgan Barbançon. De 3* GP won ze met Deodoro (v. Damon Hill) in een score van 68,891%. De GP voor de wereldbekeretappe van zondag won ze met ‘good old’ Sir Donnerhall II OLD (v. Sandro Hit) dankzij een score van 72,696%. Aan beide GP’s deden geen Nederlandse combinaties mee.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl