Remy Bastings wint Lichte Tour Meerlo, Zware Tour afgelast

Op de subtopwedstrijd in Meerlo was Remy Bastings oppermachtig in de Lichte Tour. Op Eqador (Cador x Wolfgang) won hij gisteren de rubriek met 71,691%. Helaas viel het einde de dag in Meerlo in het water. Flinke hoosbuien en onweer maakte het onmogelijk om verder te rijden. De Zware Tour werd hierdoor afgelast.

Remy Bastings stuurde zijn tienjarige Equador naar een overtuigende zege in de Lichte Tour. Juryleden Van der Harst en Schreven zetten de ruiter uit Limburg ruim op kop en met een percentage van 71,691 werd hij de onbetwiste winnaar. Op Facebook reageerde Bastings dan ook enthousiast: “Wat fijn als de jury het glas halfvol ziet! Prix St. George gewonnen met mijn kanjer.”

Remy Bastings heeft Eqador, die als springpaard is gefokt, sinds oktober op stal. “Hij kwam voor de handel, maar ik heb ‘m toch zelf gekocht. Ik ga hem klaar maken voor de Grand Prix, hij piaffeert en passageert heel makkelijk en hij heeft een fantastische instelling”, vertelt Bastings. Bastings reed in Meerlo pas de tweede wedstrijd sinds hij Eqador op stal heeft. Enkele weken geleden liep de zoon van Cador de eerste wedstrijd op de nationale wedstrijd bij Johann Hinnemann in Duitsland.

Achter Bastings werd Mathilde Stoffele tweede op Fleur’s Treffer met 65.882%. Angelique van Dijk kreeg met Eastpoint (v. Westpoint) 636.676% en dat was goed voor de derde plaats. Beide amazones reden Inter I.

In Meerlo werd begonnen met het ZZ-Zwaar. De eerste proef kwam op naam van Esra de Ruiter op Mdg Equestrian’s Connecticut (v. Johnson). Ze scoorde 67.357% en bleef daarmee Stijn Bruisten met Quinn DSB (v. Quaterbeck) ruim drie procent voor. In de tweede proef moest De Ruiter genoegen nemen met de tweede plek achter Leonie Nijskens. Nijskens reed First Confetti (v. Andretti) naar 64.286%, De ruiter kreeg 64% net iets minder.

