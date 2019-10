Rentree Lone Jörgensen levert Australisch dressuurkampioenschap op

De voormalige Deense Olympiër Lone Jörgensen trok afgelopen weekend in Sydney na lange tijd weer haar frak aan om in haar nieuwe thuisland Australië de internationale wedstrijdring weer binnen te rijden. Jörgensen wist direct de Grand Prix te winnen en werd tweede in de kür op Corinna (v. Crelido). Ze pakte niet alleen wereldbekerpunten, maar ook genoeg punten om haar eerste Australische kampioenschap bij haar debuut binnen te halen.

Zeven jaar geleden was de in Denemarken geboren Lone Jörgensen met haar partner Ulli Eggers uit Europa vertrokken om in Australië te gaan wonen en werken. Vier weken geleden werd de amazone officieel staatsburger van Australië, net op tijd om afgelopen weekend mee te dingen om de Australische dressuurtitel.

Internationaal debuut

Vorig jaar kreeg Jörgensen de Deense merrie Corinna te rijden van Pauline Carnovale om haar op Grand Prix niveau te brengen. Voor de wereldbekerwedstrijd in Sydney had ze een aantal aantal nationale Grand Prix’ gereden en met succes. In Sydney debuteerde Jörgensen internationaal met de merrie en het paar liep bijna 70% bij elkaar, een score die de deur naar de Spelen in Tokio opent. Samen met de bijna 74% in de kür, waarin Jörgensen tweede werd, had ze ook genoeg punten verzameld om haar eerste Australische titel binnen te halen.

Deur naar Spelen geopend

Tegenover Eurodressage verklaarde de amazone: “Ik weet echt niet waar dit toe leidt. Corinna leert nog steeds en om na zes Grand Prix’ te zeggen dat ons doel Tokio is, is wat voorbarig. Maar als we ons kwalificeren en geselecteerd worden, dan gaan we natuurlijk.”

Sydney en Athene

Jörgensen kwam twee keer voor Denemarken uit op de Olympische Spelen, in Sydney en in Athene. Op de Spelen in Sydney werd ze met FBW Kennedy (v. Tiro) individueel zevende en met het team vierde. Vier jaar later vertegenwoordigde Jörgensen haar land in Athene met Ludewig G (v. Landfriese I).

Bron Eurodressage