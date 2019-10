Revolution met twee tienen naar winst bij zesjarigen

In de kwalificatie van het Deens kampioenschap voor zesjarige dressuurpaarden kreeg Revolution (v. Rocky Lee) maar liefst 94,4 punten van de jury. De hengst kreeg een 10 voor perspectief en voor de galop. Verder was er een 9,5 voor draf, een 9,2 voor rittigkeit en een 8,5 voor de stap. Mede-eigenaar Andreas Helgstrand stelde de hengst voor.

Revolution kreeg vandaag precies dezelfde totaalscore als in augustus op het WK voor jonge dressuurpaarden in Ermelo. Daarmee werd hij toen reservekampioen, vorig jaar won de hengst het wereldkampioenschap bij de vijfjarige paarden.

Delorean ook een 10

Onder het zadel van Selina Solberg Vittinghus reed Atterupgaards Delorean (v. Bon Bravour) naar precies 90,0 punten en de tweede plaats. De merrie kreeg een 10 voor haar draf en een 9 voor perspectief. Ze stond reserve voor het WK in Ermelo, maar was uiteindelijk niet in Nederland te zien in augustus.

Derde werd Favour Gersdorf (v. Foundation), gereden door Nadja Aaboe Sloth. De hengst kreeg 88,2 punten.

De finale voor de zesjarige paarden is zondag.

Uitslag

