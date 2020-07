Revolution onder Helgstrand naar 77,5% bij PSG-debuut

Zojuist debuteerde Andreas Helgstrand met Revolution (v. Rocky Lee) in de Prix St Georges op de nationale wedstrijd in Hjallerup, Denemarken. Het duo reed naar 77,561% en de unanieme zege. Revolution won in 2018 het Wereldkampioenschap voor vijfjarige dressuurpaarden in Ermelo en was vorig jaar reservekampioen bij de zesjarige paarden.

Helgstrand schrijft op zijn Facebookpagina: “Revolution voldeed aan alle verwachtingen, ik ben super tevreden! Hij heeft de afgelopen maanden veel kracht gewonnen en trekt zich niets aan van zijn omgeving maar blijft volledig gefocust. Hij krijgt nu even vrij en daarna richten we ons op het WK voor jonge dressuurpaaden in december!”

Bron: Facebook / Horses.nl