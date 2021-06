Rixt van der Horst Nederlands kampioene paradressuur: ‘Eindelijk!’

De kür op muziek voor de pararuiters is gewonnen door Frank Hosmar. Met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) reed de ruiter naar 80,845% en de winst. Maar dit was niet genoeg om Rixt van der Horst van de Nederlandse titel af te houden. “Eindelijk, het doel is natuurlijk Tokio maar dit is toch wel heel mooi”, straalt de kampioene. In het laatste onderdeel zat Van der Horst met Findsley N.O.P. (v. Belissimo M) Hosmar dicht op de hielen: 80,540%.

Ook op de derde plaats vinden we een N.O.P. paard: Maud de Reu reed met Webron N.O.P. (v. Sir Sinclair) naar 79,040%. Daarmee stelde De Reu het brons in het kampioenschap veilig. Het NK Para-dressuur is de eerste observatiewedstrijd richting de Paralympische Spelen. Voor bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink en haar pupillen volgen nog twee wedstrijden, voordat het definitieve team voor Tokio bekendgemaakt wordt.

Van der Horst: ‘Ze groeit nog iedere dag’

Voor de kersverse kampioene Rixt van der Horst is de focus nu helemaal op de Spelen. “Eindelijk. Dit miste nog, de nationale titel. Ik hoopte erop om hier op het NK te winnen, maar in de eerste plaats ben ik bezig met de observatie voor de Paralympische Spelen. Dat is het hoofddoel. Dan is het ook nog gaaf dat ik het NK win. Dat is superleuk. Deze titel is een mooie toevoeging aan mijn prijzenkast. Het is mijn eerste, maar hij hoort er zeker ook bij na meerdere wereldtitels.” Van der Horst vormt al langere tijd een combinatie met de merrie Findsley N.O.P. Op het NK liet de merrie zich goed zien. “Er zit nog steeds verbetering in. Ze groeit nog met de dag. We vormen steeds meer een combinatie. We doen het echt samen. Findsley heeft een hele goede kwaliteit in de stap, daar kunnen heel weinig paarden aan tippen. Haar draf wordt ook steeds expressiever. We zijn druk bezig in de training om die stijgende lijn vast te houden en op onze top van onze kunnen te rijden in Tokio.”

Hosmar komt nipt tekort voor kampioenschap

Routinier Frank Hosmar verdedigde zijn titel in Ermelo. Hij won de kür op muziek met zijn 17-jarige kampioenspaard Alphaville N.O.P., maar kwam minder dan één punt tekort om zijn titel te prolongeren. De resultaten van de eerste proef op vrijdag en de kür werden voor de eindstand van het NK bij elkaar opgeteld.

Uitslag

Bron: Horses.nl / KNHS