Rixt van der Horst en Sandra Jeuken winnen KNHS Para Dressuur Trophy Udenhout

In Udenhout werd zondag de tweede selectiewedstrijd van de KNHS Para Dressuur Trophy verreden. In de gecombineerde Grade I, II en III maakte Rixt van der Horst een uiterst succesvolle rentree na de Paralympische Spelen in Parijs. Met Eisma's Royal Fonq won de amazone beide proeven. Ook Sandra Jeuken mocht twee eerste prijzen in ontvangst nemen, zij reed met Elvira Oase twee keer naar de hoogste score in de gecombineerde Grade IV en V.

Rixt van der Horst maakte met Eisma’s Royal Fonq (v. Fürst Fohlenhof) vorige maand op de Paralympische Spelen in Parijs deel uit van het zilveren TeamNL en daarnaast won de combinatie individueel zilver en zilver in de kür op muziek. Op hun eerste indoorwedstrijd reden ze naar de winnende scores van 76,667% in de Grand Prix A en 76,167% in de Grand Prix B. “Ik heb fijn kunnen rijden in Udenhout, het was goed georganiseerd en redelijk dicht bij huis zo in Brabant”, vertelt Rixt van der Horst over haar rentree na Parijs.

Blij en fris

“Fonq was blij en fris bij het losrijden. Na Parijs hebben we even teruggeschakeld en ik had er ook nog maar vier keer weer opgezeten. Maar hij deed super z’n best, ik kon er fijn aan rijden en je merkt altijd wel aan de paarden dat de overschakeling naar het indoorseizoen even wennen is. Zo ook voor Fonq en hij vond dan ook alles mega interessant en er was veel te kijken”, vervolgt Van der Horst. “Maar we kunnen heel blij zijn met hoe hij zich hier heeft laten zien en dit is een goed begin van het indoorseizoen.” Ook Aniek Verploegh leverde een constante prestatie. Zij werd met Corneille (v. Camorkus) twee keer tweede, in de Grand Prix A met 70,431% en in de Grand Prix B met 67,750%. Anke Mossink en Honoria (v. Briljant) sloten in beide proeven aan op de derde plaats (Grand Prix A 64,741% en Grand Prix B

63,917%).

Ook Jeuken pakt dubbel

In de combineerde Grade IV en V mocht Sandra Jeuken beide hoofdprijzen in ontvangst nemen. Met Elvira Oase (v. Sir Oldenburg) reed de amazone in de Grand Prix A naar 70,139% en in de Grand Prix B naar 70,473%. Met 68,526% en 67,895% bezette Sandy van der Salm met Ghadir H (v. Desperado) twee keer de tweede plek. In de Grand Prix A eindigden Marin Haentjens-Kirkels en Ludique (v. Feel Good) op de derde plek met 67,115%. In de Grand Prix B werd de derde plek bezet door Esra de Ruiter en Halloween (v. Makari Jetsetter) met 66,419%.

Uitslag KNHS Para Dressuur Trophy, Udenhout:



Grade I, II, III Grand Prix A

1 Rixt van der Horst, Eisma’s Royal Fonq (v. Fürst Fohlenhof) 76,667%

2 Aniek Verploegh, Corneille (v. Camorkus) 70,431%

3 Anke Mossink, Honoria (v. Briljant) 64,741%



Grade I, II, III Grand Prix B

1 Rixt van der Horst, Eisma’s Royal Fonq (v. Fürst Fohlenhof) 76,167%

2 Aniek Verploegh, Corneille (v. Camorkus) 67,750%

3 Anke Mossink, Honoria (v. Briljant) 63,917%



Grade IV en V Grand Prix A

1 Sandra Jeuken, Elvira Oase (v. Sir Oldenburg) 70,139%

2 Sandy van der Salm, Ghadir H (v. Desperado) 68,526%

3 Marin Haentjens-Kirkels, Ludique (v. Feel Good) 67,115%



Grade IV en V Grand Prix B

1 Sandra Jeuken, Elvira Oase (v. Sir Oldenburg) 70,473%

2 Sandy van der Salm, Ghadir H (v. Desperado) 67,895%

3 Esra de Ruiter, Halloween (v. Makari Jetsetter) 66,419%



Over deze competitie

De KNHS Para Dressuur Trophy heeft als belangrijkste doel het stimuleren van het aangepast sporten dressuur, zowel in de breedte als in de topsport. De selectiewedstrijden komen in aanmerking voor kadervorming. De KNHS Para Dressuur Trophy bestaat uit meerdere selectiewedstrijden, twee kwalificatiewedstrijden (op CDI Kronenberg en Jumping Amsterdam) en wordt afgesloten met een finale op The Dutch Masters.

Bron: KNHS