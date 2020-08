Rixt van der Horst start crowdfunding actie voor Tokyo 2021

De Para-dressuur amazone Rixt van der Horst is een crowdfunding actie begonnen om geld op te halen voor Tokyo 2021. Van der Horst is vijfvoudig wereldkampioen, drievoudig Europees kampioen én drievoudig medaillewinnares op de Spelen in Rio. Het komende jaar staan alle pijlen gericht op de Paralympische Spelen in Tokyo. Om er te komen is van der Horst de geldinzamelingsactie begonnen.

Met het paard Findsley N.O.P. (v.Belissimo M) behoort van der Horst tot de absolute top van Nederland. Haar doel is dan ook gouden medailles te behalen in Tokyo. De Paralympische Spelen zijn een jaar uitgesteld als gevolg van de Corona-crisis.

‘Een zeer moeilijke opgave’

Rixt van der Horst schrijft: “Een extra jaar geeft ons de tijd om nóg beter te worden, maar het brengt helaas ook een grotere financiële onzekerheid met zich mee. De weg naar Tokyo is een investering die ik niet alleen kan opbrengen. Ik steek heel veel tijd en energie in het vinden van nieuwe partners, maar met de huidige Corona-crisis én als paralympisch topsporter is dit een zeer moeilijke opgave.”

Het doel is om 36.944 euro op te halen met de actie en tot nu toe staat de teller op bijna 8.000 euro na 93 donaties.

Bekijk hier de crowdfunding actie.

Bron: Horses.nl/Why Donate