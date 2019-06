Rixt van der Horst wederom bovenaan in Grade III, den Dulk tweede in Grade II

De uitslagen van de Grade II en Grade III in Kronenberg van vandaag lijken exacte kopieën van die van gisteren te zijn, met als enige verandering de scores van de combinaties. Wederom won Pepo Puch de Grade II voor Nicole den Dulk. In de Grade III eindigde Rixt van der Horst weer bovenaan, voor landgenote Demi Vermeulen. De Belgische Barbara Minneci nestelde zich tussen de Nederlanders in als derde voor Maud de Reu.