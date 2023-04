Robbin Kleermans en Karldyr MB aan kop in Inter I Le Mans

Vanmorgen was het raak voor Robbin Kleermans met haar Glamourdale-zoon Karldyr MB. Na een vierde plek gisteren in de PSG, won de amazone zojuist de Inter I op het CDI in Le Mans. De amazone scoorde 69.51% wat internationaal een PR betekent. De tweede Nederlandse in de proef was Amber de Groot, zij werd negende.

Robbin Kleermans en Karldyr MB lieten een goede proef zien. De draf-tour was sterk en vooral het jurylid bij C had daar verschillende 8-ten voor gegeven voor onder meer de zijgangen. Daar scoorde ze ook een totaal van ruim 74%. De juryleden bij B en M zaten een stuk lager met ruim 68% en ruim 66%. Maar met een totaal van 69.51% was de zege toch voor Kleermans.

De winnaars van gisteren, de Chinese amazone Sarah Rao en ex-KWPN hengst Geniaal (v. Vivaldi), kregen de nodige problemen in het galopgedeelte waardoor haar eindtotaal op 60.392% uitkwam. Met haar andere paard Faydirmie ZH (v. Zardando) wist Rao tweede te worden met 68.873%.

De NRPS hengst Homemade (v. Hexagon’s Louisville) was gespannen onder Amber de Groot en het paar kreeg wat foutjes in de proef. De Groot werd negende met 65.539%.

