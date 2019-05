Robin Heiden aan kop in KNHS-Felix Hippisch Cup Tolbert

Zaterdag 11 mei werd in Tolbert door RV Annen een wedstrijd van de KNHS-Felix Hippisch Cup georganiseerd. Met de opvallende Colourfull Canonball reed Robin Heiden naar de winst.

Het was een close finish in Tolbert. Winnaar Robin Heiden scoorde 70.71% en de nummer vier Floor van der Kuijl kreeg 70,24%. Daar tussen in met 70,62% en 70,33% kwamen nog Morgan Walraven en Lara van Nek.

‘Fijne proef rijden’

Winnares Robin Heiden is blij met haar eerste overwinning in de KNHS-Felix Hippisch Cup. “Mijn doel was een fijne proef te rijden zonder grote fouten en dat is gelukt”, vertelt Robin. “De oefeningen gaan altijd wel goed, maar er sluipen vaak wat kleine foutjes in mijn proeven. Mijn pony is best gevoelig en reageert op kleine dingen en geluiden. Nu kon ik hem iets meer leiding geven waardoor het beter ging”, vertelt Robin over haar Coulourfull Canonball of CC zoals hij thuis heet.

‘Natuurlijk hoop ik op het EK’

“Ik heb CC nu ongeveer anderhalf jaar, voordat hij kwam had hij wel Z1 gelopen bij de paarden, maar nog maar weinig ervaring. Hij heeft altijd veel energie en zin om te werken. Hij leert heel snel en is grappig om mee te werken. Mijn vader en moeder helpen mij bij de training en soms heb ik les van Emmelie Scholtens en de kadertrainingen krijgen we van Imke Schellekens. Dit jaar hoop ik met al de hulp vooral veel fijne proeven te rijden en dan zien we wel hoe ver we komen. Natuurlijk hoop ik op het EK, maar dan moet er nog wel veel gewerkt worden en gebeuren.”

Uitslag KNHS-Felix Hippisch Cup Tolbert 11 mei:

1. Robin Heiden – Colourfull Canonball, 70,71%

2. Morgan Walraven – Devill’s Kiss Naoni, 70,62%

3. Lara van Nek – Baumann’s Despino, 70,33%

Bron: KNHS/Horses.nl